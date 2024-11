Un appuntamento attesissimo quello in programma a Sinnai per il prossimo 10 novembre. L'assessorato comunale all’agricoltura, Attività produttive e Cultura, con la collaborazione col Ma.Si.Se. e la Pro Loco, propone "Calici d’autunno, incontro enogastronomico e solidale”. In programma l’esposizione dei vini delle cantine della zona, del caseificio, dell’oleificio, del salumificio, del mielificio, dei tre panifici di Sinnai. Ma non mancherà il suono delle launeddas con la partecipazione dell’orchestra popolare sarda di Orlando Mascia.

I soldi ricavati negli saranno devoluti agli alluvionati dell’Emilia Romagna. «L'obiettivo», dice l’assessore Maurizio Boassa, «è quello di valorizzare i prodotti tipici locali, dal vino all'olio, dal pane, dai salumi al miele. Vogliamo creare un appuntamento di forte richiamo culturale e turistico proponendo il meglio delle nostre tradizioni. È nostro intento valorizzare anche l’aspetto solidale dell’evento a favore della Protezione Civile».

Tra gli obiettivi, la predisposizione di programmi, progetti e azioni, finalizzate alla promozione del territorio, nelle sue eccellenze e nelle sue professionalità. «Il tutto», ha aggiunto Boassa, «attraverso interventi di valorizzazione del patrimonio artistico, artigianale, ambientale, culturale e turistico, promuovendo ciò che esso di meglio offre. Attendiamo il pubblico delle grandi occasioni».

