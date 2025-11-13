Tutto è pronto al College Universitario Sant’Efisio di Cagliari per l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026, in programma per sabato 15 novembre alle 9. L’evento si terrà nell’aula magna del Seminario arcivescovile, in via Monsignor Cogoni numero 9. Il tema scelto è dedicato ai giovani: “Ecco, faccio una cosa nuova…I giovani, la novità che rinnova il mondo”.

L’inaugurazione rappresenta un momento significativo non solo per la comunità universitaria, ma anche per la Chiesa diocesana, nel contesto della formazione completa delle nuove generazioni e dell’attività educativa che unisce fede, cultura e responsabilità sociale.

All’evento parteciperanno Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari; il professor Gianni Fenu, Prorettore vicario dell’Università degli Studi di Cagliari; don Emanuele Meconcelli, direttore del College Universitario. Inoltre, la professoressa Paola Bignardi, pedagogista e formatrice, interverrà con una riflessione dedicata al ruolo dei giovani come forza di rinnovamento per la società e per la Chiesa.

L’iniziativa rientra nel percorso educativo e spirituale del College Universitario, una realtà diocesana che accompagna studenti e studentesse nel percorso universitario e di crescita personale, favorendo un ambiente di studio, comunità e discernimento.

