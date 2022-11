Un furto di portafogli da Zara in via Manno, l’allarme ai carabinieri e un uomo in fuga verso la stazione dei treni. È quanto accaduto ieri sera a Cagliari.

Un 21enne algerino, che per tratti somatici ed abbigliamento corrispondeva alla persona segnalata, è stato quindi fermato dai carabinieri: l’uomo, che risulta domiciliato a Villanovaforru in una struttura di accoglienza per richiedenti asilo, alla vista dei militari ha tentato di scalciare verso di loro per sfuggire alla cattura, ma è stato bloccato, posto in sicurezza e condotto all'auto di servizio.

La successiva perquisizione ha permesso di trovare una pochette da donna con 740 euro all’interno, su cui il 21enne non ha saputo fornire spiegazioni. Il denaro è stato posto sotto sequestro.

Il giovane, che non è stato però riconosciuto dalla donna che ha denunciato il furto in via Manno, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata