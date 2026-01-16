Giocattoli, libri, materiale didattico e articoli di cancelleria. Sono questi i doni raccolti dal Comune di Cagliari, grazie alla generosità delle cittadine e dei cittadini, che i militari del 152° Reggimento della Brigata Sassari porteranno con sé nel corso della prossima missione di pace.

Questa mattina, a Palazzo Baccaredda, la consegna simbolica del materiale raccolto che partirà alla volta del Libano e verrà donato a bambini e bambine del luogo.

A rappresentare l'Amministrazione comunale sono stati la vicesindaca Maria Cristina Mancini e il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci. Entrambi hanno voluto sottolineare il significato dell'iniziativa, che unisce la solidarietà della comunità cagliaritana all'impegno dell'Esercito Italiano in un contesto delicato come quello libanese.

(Unioneonline/ n.s.)

© Riproduzione riservata