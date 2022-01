Diversi interventi stanotte dei Vigili del fuoco di Cagliari in città e in Provincia. Niente di grave per fortuna.

Gli operatori sono intervenuti per l'incendio di due auto nella via Cagna a Cagliari e a Samassi.

Intervento anche a Quartu nella via Brigata Sassari per un incidente stradale senza gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti e ancora a Cagliari per un petardo scoppiato in una abitazione per un principio di incendio subito circoscritto.

