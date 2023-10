Si svolgerà domani mattina a Burcei la "Walk for The Cure", a favore della lotta ai tumori del seno. La passeggiata, organizzata dalla Burcerese FC in collaborazione con il Comune e di tutte le associazioni locali, si snoderà fra le vie del paese.

Previste anche attività per adulti e bambini. Ogni partecipante, con una donazione di dieci euro riceverà una maglia, col ricavato che verrà devoluto in favore dei progetti di Susan G. Komen Italia per la lotta ai tumori del seno che verranno sviluppati in Sardegna. Il programma prevede per le 8,30, il ritrovo al Parco Comunale. Alle 10 la partenza della passeggiata fra le strade del centro abitato dove si esibiranno i "Suonatori di Burcei". Alle 11, la conclusione sempre al Parco del paese dove è previsto un ristoro preparato e organizzato dalle associazioni culturali e dalle donne di Burcei.

La giornata proseguirà con musica e balli e con la partecipazione di tutte le associazioni locali e con la proposta di diverse discipline sportive.

