C'è un letamaio a cielo aperto a pochi passi dall'ingresso del cimitero dalla parte di via San Francesco, a Quartu. Nella stradina che passa dietro il supermercato gli incivili scaricano di tutto arrivando anche a bordo di camioncini, soprattutto nelle ore notturne per cercare di passare inosservati.

Accanto alle classiche buste di indifferenziata ci sono bottiglie, plastica, barattoli di vernice e tanto altro. I terreni dove si verificano questi abbandoni sono privati. Tempo fa il Comune aveva imposto ai proprietari di provvedere a sistemare una recinzione in modo da evitare questo scempio. Cosa che era stata fatta in una parte ma anche la recinzione era stata presto buttata giù e gli accessi per gettare rifiuti erano continuati senza sosta.

Nonostante i continui controlli anche con l'ausilio di telecamere e foto-trappole che stanno dando anche i loro frutti con molti individuati e denunciati, gli incivili sembrano non temere niente e continuano ad alimentare discariche anche nel centro urbano. Ad essere gettati via sono soprattutto i rifiuti edili risultato di ristrutturazioni portate avanti in nero e che non consentono di poter smaltire correttamente in discarica.

© Riproduzione riservata