Rinviata di una settimana la seconda edizione della Festa del pastore che era in programma per oggi e domani a Burcei. Soprattutto il forte vento ha convinto gli organizzatori e l'amministrazione comunale a spostare le due giornate di festa al prossimo 12 e 13 agosto. Una decisione presa soprattutto per motivi di sicurezza, visto che è previsto anche l'arrosto all'aperto delle carni di capra e di pecora.

Per sabato prossimo,12 agosto, alle 17,30, il calendario propone il laboratorio “Impara s’arti e poni a parti. Ajo a fai su casu”. Una occasione per conoscere i segreti della caseificazione. L’appuntamento è con un vecchio casaro, presso la Casa museo di via Trento. Alle 21,30, spettacolo in Piazza Marcia, “Dj set anni 90”, con Alice Music e karaoke.

Domenica 13 agosto alle 9,45 messa di ringraziamento in suffragio dei pastori defunti e la benedizione a tutti gli allevatori e alle loro famiglie. Alle 11,30, convegno su “L’arte del pastore, criticità valorizzazione e sviluppo del comparto”. Interverranno in Municipio l’assessora regionale all’agricoltura Valeria Satta, il sindaco Simone Monni, tecnici e operatori del settore.

Alle 15, l’inizio della cottura della carne di capra e di pecora arrosto, nella Piazzetta mercatino. Alle 17, la lavorazione e la degustazione del formaggio e della ricotta fresca al Parco comunale. Dalle 17,30 giochi e animazione per bambini. Alle 18, il battesimo della sella, a cura dell'associazione Mirmek. Alle 19,30, la degustazione della carne arrosto e, alle 21,30, spettacolo musicale “Trial band”.

