Il Consiglio Comunale di Burcei è convocato per il 28 novembre alle ore 11.

L’adunanza ha carattere straordinario in prima convocazione e prevede la ratifica delle deliberazione della Giunta comunale a due diverse variazioni al bilancio di previsione 2025/2027.

Da approvare anche una nuova variazione al bilancio di previsione 2025/2027.



