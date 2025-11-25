L’assemblea
25 novembre 2025 alle 12:52
Burcei, in Consiglio comunale si parla di bilancioAppuntamento il 28 novembre
Il Consiglio Comunale di Burcei è convocato per il 28 novembre alle ore 11.
L’adunanza ha carattere straordinario in prima convocazione e prevede la ratifica delle deliberazione della Giunta comunale a due diverse variazioni al bilancio di previsione 2025/2027.
Da approvare anche una nuova variazione al bilancio di previsione 2025/2027.
