Don Cristian Pisu, ex frate francescano, diventato recentemente prete diocesano, è il nuovo parroco di Burcei.

L'ingresso nella nuova parrocchia di Santa Maria di Montserrat, lo ha fatto accompagnato da monsignor Ferdinando Caschili, vicario generale della diocesi di Cagliari e da altri sacerdoti. Presente anche monsignor Gianni Zuncheddu, originario di Burcei.

Una straordinaria accoglienza, alla presenza del sindaco Simone Monni che ha dato il benvenuto al sacerdote. Ad accompagnare don Pisu anche le comunità religiose di Soleminis, di Quartu e Cagliari.

Don Pisu è arrivato da Soleminis dove ha retto la parrocchia negli ultimi otto anni. A Burcei, dove oggi si conclude la sagra di Santa Maria, il nuovo parroco prende il posto di don Giuseppe Pisano che ha lasciato il suo incarico per raggiunti limiti di età.

