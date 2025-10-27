Burcei, entra in funzione il nuovo bypass sull'acquedottoI lavori sono in programma mercoledì 29 ottobre
Nuovo passo in avanti verso il risanamento dell'intero acquedotto al servizio di Burcei: mercoledì 29 ottobre le squadre di Abbanoa attiveranno il nuovo bypass nel primo tratto di condotta che alimenta il serbatoio comunale dal potabilizzatore di Corongiu.
«Come amministrazione - dice il sindaco di Burcei Simone Monni - siamo molto soddisfatti del lavoro svolto per risolvere questa grave criticità che da anni mette in ginocchio la nostra comunità. È stata una lunga e faticosa battaglia che potrà essere vinta soltanto attraverso la collaborazione tra gli enti. La risoluzione definitiva dei disservizi idrici sulla condotta foranea è sempre più vicina e sarà un risultato epocale per Burcei. Ringrazio il Presidente Giuseppe Sardu, il Consiglio di Amministrazione e in special modo la parte tecnica che ha sudato per portare a casa questo grande risultato che porterà ristoro a tutti i cittadini per molto tempo».
Nel corso dell'anno, il primo tratto ha presentato numerose criticità con rotture frequenti che hanno impegnato le squadre del Gestore con numerosissimi interventi. Nel frattempo, è stato avviato uno studio di dettaglio curato dai tecnici del Settore Distribuzione Abbanoa che ha evidenziato i punti più critici dove corrosione ed alte pressioni hanno creato la gran parte delle rotture. Da qui la decisione di procedere con una tecnica particolare di relining che sta riguardando 3 km di condotte compreso il rifacimento di pozzetti e pezzi speciali lungo linea. Vengono installati dei bypass di circa un chilometro che consentono di garantire l'erogazione anche durante i lavori in corso. La condotta lasciata vuota viene risanata tramite una particolare guaina in materiale ultraresistente, il kevlar, che aderisce alle pareti interne delle tubature e la risana dall'interno.
L'investimento complessivo è di quasi 3 milioni di euro finanziato con fondi da tariffa e inserito nel Piano degli Interventi 2024/29.
