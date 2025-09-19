Stamattina alle 11 nella scuola secondaria di primo grado sita in Via Serpeddì a Burcei verrà avviata nei muri perimetrali esterni un trattamento di disinfestazione per la presenza di ragno violino. L'intervento sarà effettuato dalla Pro Service: gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 120 minuti dopo l’ultimazione della stessa.

Durante il trattamento, è fatto anche divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata.

La scuola dovrà osservare un periodo di chiusura di 48 ore: prima della riapertura dovranno essere effettuate “l’areazione” e le “pulizie” dei locali disinfestati.

A tutela della salute, la scuola sarà dunque temporaneamente chiusa dalle 11 di oggi e per le 48 ore seguenti.

© Riproduzione riservata