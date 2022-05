Brutta sorpresa per gli alunni della 4A della scuola primaria di via Inghilterra a Quartu Sant'Elena. Stamattina quando sono arrivati a scuola i bimbi si sono accorti che qualcuno aveva sradicato e rubato due piante di susini che avevano sistemato qualche settimana fa nell'ambito del progetto "Viviamo il verde".

I balordi devono avere scavalcato i cancelli dell'istituto nella notte tra domenica e lunedì e, attrezzati di tutto il materiale, hanno poi agito indisturbati.

I bimbi non si sono scoraggiati. Prima di tutto hanno affisso un cartello ai cancelli con su scritto: “Grazie cari ladri per avere rubato due delle nostre piantine. Vi dovreste vergognare. Complimenti”. Poi hanno consegnato un’accorata lettera alla dirigente scolastica Gabriella Bussu che ha poi informato il Comune e che presenterà una denuncia ai carabinieri.

Il luogo dove sono state sradicate le piantine nella primaria di Quartu (foto Giorgia Daga)

I bimbi hanno scritto: "Siamo arrivati a scuola e ci siamo accorti che siamo stati derubati di due piante di susini, piantate, coltivate e curate da noi con fatica seguendo il nostro progetto ‘Viviamo il verde’. Chiunque sia stato si deve vergognare per avare rubato a dei bambini". E ancora: "Siete anche ignoranti perché ignorate che una pianta di susino sradicata e trapiantata in questo periodo morirà con assoluta certezza. Invitiamo chiunque ami il verde come noi a donarci altri due susini. Speriamo che queste cose non accadano mai più". Firmato i bambini di via Inghilterra che chiedono "che la denuncia allegata sia inoltrata a tutte gli enti competenti. Siamo molto delusi e arrabbiati". E la dirigente Bussu ha subito inviato lettera al Comune.

Il gesto è stato condannato anche del sindaco di Quartu Graziano Milia.

