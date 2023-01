I carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena, assieme ai militari del NAS di Cagliari, hanno svolto una serie di verifiche su violazioni igienico sanitarie nei locali pubblici e nei circoli privati tra Burcei, Maracalagonis, Selargius e Quartucciu aperti a tarda ora.

Nell'ambito dei controlli è stato sanzionato un 43enne di Maracalagonis, titolare e legale rappresentante di un circolo privato, per un totale di 8mila euro in relazione a «difformità igienico sanitarie legate alla somministrazione, gestione degli alimenti e del piano di autocontrollo igienico-sanitario HACCP». Sequestrati circa 50 chili di prodotti alimentari.

Un 22enne di Selargius è stato inoltre denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo di polizia amministrativa in un locale di Selargius, è stato sottoposto a una perquisizione personale (e successivamente domiciliare) e trovato in possesso di cocaina suddivisa in sei dosi, confezionate in involucri di cellophane termosaldati, per un peso complessivo di 3,5 grammi, nonché della sostanza da taglio per 5,5 grammi, un bilancino di precisione e la somma contante di 165 euro in banconote di piccolo taglio.

