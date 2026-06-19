Conti del Comune e patrimonio pubblico al centro della prossima seduta del Consiglio comunale di Senorbì, convocata dal sindaco Alessandro Pireddu per stasera, venerdì 19 giugno, alle 18 nella sala consiliare del municipio. In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata per le 19.

Sono due i punti all’ordine del giorno, entrambi legati ad aspetti strategici per l’attività amministrativa dell’ente. Il primo riguarda l’approvazione del rendiconto di gestione 2025, il documento che fotografa entrate, spese e risultati dell’azione amministrativa nell’ultimo esercizio finanziario. Un passaggio obbligato che consentirà al Consiglio di verificare lo stato di salute dei conti comunali e l’utilizzo delle risorse pubbliche.

L’assemblea sarà poi chiamata a esprimersi sull’acquisizione al patrimonio comunale di un’area privata nella lottizzazione Santa Mariedda. La proposta, predisposta dagli uffici tecnici del Comune, punta a trasferire il terreno nella disponibilità dell’ente, con possibili ricadute sulla gestione e sulla valorizzazione dell’area.

La seduta sarà pubblica e aperta alla partecipazione dei cittadini.

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