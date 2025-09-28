Il ricavato della quarta edizione del memorial Valentino Melis, il raduno delle Vespe e delle Fiat 500 tenuto in Trexenta, è devoluto in beneficenza a sostegno dei malati oncologici. L’iniziativa dedicata al giovane imprenditore di Selegas scomparso prematuramente alcuni anni fa, è stata promossa dalla famiglia Melis in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione turistica Pro loco di Selegas. «Abbiamo raccolto 11.450 euro destinati all’acquisto di carrozzine e deambulatori per l’Ospedale Oncologico di Cagliari», dice Riccardo Melis, fratello del compianto Valentino.

Una cifra davvero importante quella messa insieme quest’anno grazie alla grandissima partecipazione che ha accompagnato l’evento. «È meraviglioso constatare come la manifestazione in onore di Vale a ogni edizione riesce a superare se stessa», sottolinea il sindaco Alessio Piras. L’anno scorso erano stati raccolti 7500 euro: di questi 3750 euro, attraverso il coinvolgimento dell’associazione Salute Donna e Salute Uomo, hanno consentito l’acquisto di una sonda ecografica per ecografo portatile insieme a prodotti per i reparti dei pazienti oncologici ed ematologici in corso di trattamento non forniti gratuitamente dal sistema sanitario nazionale; i restanti 3750 euro attraverso l’associazione Giardini di Lu sono stati devoluti alla Fondazione Veronesi per finanziare una borsa di studio per un medico che si occupi di problemi oncologici.

Il memorial ha preso il via con la santa messa in memoria di tutti i giovani defunti celebrata nel cimitero del paese. Dopo la performance artistica di Manu Invisible, il corteo solidale dei veicoli d’epoca ha attraversato l’intera Trexenta per fermarsi nel Nuraghe Piscu: la breve sosta è stata allietata dall’aperitivo che il Comune e la Pro loco di Suelli hanno offerto ai partecipanti. Il pranzo con menù tradizionale sardo (malloreddus alla campidanese e carne alla griglia) invece si è tenuto a Selegas all’ombra dei gazebo, dove sino a tarda sera è andato in scena lo spettacolo musicale. Straordinaria la partecipazione della cittadinanza e dei paesi vicini: il memorial Valentino Melis è un appuntamento ormai irrinunciabile per gli appassionati delle Fiat 500 e delle derivate di interesse storico e delle Vespa Piaggio.

