Stavolta a protestare per la situazione dell’ospedale di Isili è il cappellano che tutti i giorni porta conforto ai malati e che si è sempre battuto per difendere il funzionamento della struttura sanitaria.

Parole molto chiare e dirette quelle di Don Antonello Demurtas: «Da qualche tempo», ha detto il sacerdote «il reparto di medicina vive una situazione di emergenza sempre più seria, mancano i medici per coprire i turni di notte, con tutti i rischi che questo comporta. In organico sono rimasti solo due medici, costretti a turni che sembrano non avere mai fine».

Non è la sola difficoltà segnalata dal cappellano, non ha tralasciato di sottolineare i lunghi ricoveri che stanno diventando la prassi e occupano letti che servirebbero per chi ha davvero bisogno.

