Con l’apertura dei nuovi cantieri in piazza Matteotti a Cagliari, il CTM corre ai ripari e riorganizza i capolinea per contrastare il traffico.

Le modifiche sono già operative da questa mattina, e prevedono: spostamento del capolinea delle linee PF e PQ da Piazza Matteotti a via Sassari; spostamento delle linee GSS, 29 e 29S alla terza banchina fronte stazione ferroviaria; le 1, 1N, 5, 5/11 e 7 non effettuano più la fermata di transito in piazza Matteotti, ma direttamente in via Roma fronte stazione FS.

Una novità riguarda anche gli studenti: i supplementi scolastici 9A Agrario, 8H Alberghiero, 5S Istituto Alberti, non partiranno da piazza Matteotti ma dalla fermata n. 40 in via Roma (fronte stazione FS).

«Questa riorganizzazione consente di alleggerire la pressione sul traffico in Piazza Matteotti, migliorando la circolazione nell'area e offrendo ai cittadini punti di interscambio più funzionali ed efficienti», spiega Fabrizio Rodin, Presidente di CTM S.p.A. «Stiamo trovando soluzioni e l'Azienda continua a lavorare con il massimo impegno per mantenere alti gli standard di qualità. In piazza Matteotti sarà presente personale dedicato per fornire informazioni alla clientela sulle nuove disposizioni dei capolinea e sui percorsi delle linee».

