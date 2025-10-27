Il nuovo spazio con il fondo in sintetico e locali per gli spogliatoi è costato circa 300mila euro. Risorse in gran parte provenienti dagli stanziamenti del Pnrr destinati all’impiantistica sportiva.

Si tratta del primo lotto di un progetto più ampio di 2,2 milioni di euro per la riqualificazione complessiva del polo sportivo del paese. Presto sarà portato a termine anche il secondo lotto che interessa il campo di calcio a 11 dove è prevista la sostituzione del fondo in erba naturale con una superficie sintetica.

Dalla prossima primavera, la struttura ospiterà le partite della Polisportiva Santa Lucia che milita nel campionato di terza categoria. Per questo secondo intervento sono stati impegnati circa 800mila euro. Già approvato anche il progetto esecutivo per la realizzazione di una pista d’atletica, una nuova tribuna e la sistemazione dell’area parcheggi. Per questo terzo lotto, il Comune è alla ricerca di nuove risorse attraverso i finanziamenti statali, regionali ed europei.

© Riproduzione riservata