Barchino con sei migranti approda tra i bagnanti a ChiaIl gruppetto ha toccato terra a Sa Colonia: intervento di carabinieri, polizia locale e guardia di finanza
Sei migranti sono sbarcati nel pomeriggio tra i bagnanti della spiaggia di Sa Colonia a Chia, in territorio di Domus de Maria.
I carabinieri della stazione del paese e gli agenti della polizia locale hanno dato la prima assistenza: i nordafricani, tutti in buone condizioni di salute, sono destinati al centro di prima accoglienza di Monastir.
La guardia di finanza ha effettuato il sequestro della barca e ha dato delega per la rimozione e la custodia: il servizio di protezione civile del Comune, tramite l’associazione Amico mare ha provveduto a rimuovere la barca dotata di motore. Verra momentaneamente per delega custodita dal Comune.