Sei migranti sono sbarcati nel pomeriggio tra i bagnanti della spiaggia di Sa Colonia a Chia, in territorio di Domus de Maria. 

I carabinieri della stazione del paese e gli agenti della polizia locale  hanno dato la prima assistenza: i nordafricani, tutti in buone condizioni di salute, sono destinati al centro di prima accoglienza di Monastir.

La guardia di finanza ha effettuato il sequestro della barca e ha dato delega per la rimozione e la custodia: il servizio di protezione civile del Comune,  tramite l’associazione Amico mare ha provveduto a rimuovere la barca dotata di motore. Verra momentaneamente per delega custodita dal Comune. 

