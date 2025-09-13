Sei migranti sono sbarcati nel pomeriggio tra i bagnanti della spiaggia di Sa Colonia a Chia, in territorio di Domus de Maria.

I carabinieri della stazione del paese e gli agenti della polizia locale hanno dato la prima assistenza: i nordafricani, tutti in buone condizioni di salute, sono destinati al centro di prima accoglienza di Monastir.

La guardia di finanza ha effettuato il sequestro della barca e ha dato delega per la rimozione e la custodia: il servizio di protezione civile del Comune, tramite l’associazione Amico mare ha provveduto a rimuovere la barca dotata di motore. Verra momentaneamente per delega custodita dal Comune.

