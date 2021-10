Il nuovo primo cittadino di Capoterra, unico centro oltre i 15mila abitanti che in questa tornata per le amministrative in Sardegna ha dovuto ricorrere al ballottaggio, sarà eletto oggi.

Si può votare dalle 7 del mattino sino alle 15: i candidati sono Beniamino Piga (a capo di sei liste civiche di centrosinistra) e Beniamino Garau (sostenuto da Psd'Az, Lega, Sardegna 20Venti e da due liste civiche vicine al centrodestra).

L'affluenza ai seggi ieri è stata bassa: 31,99%. Al primo turno la domenica era stata del 41,79% (20.588 i capoterresi aventi diritto al voto). Probabile che il trend in calo sarà confermato anche alla chiusura definitiva delle urne.

Dopo le 15 si parte con lo scrutinio delle schede, quindi il verdetto.

