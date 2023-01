Caos e disagi in via Mori a Quartu Sant'Elena. Poco dopo le 8 un mezzo del CTM, presumibilmente per un guasto, si è fermato in mezzo alla strada lasciandosi dietro una coda di una cinquantina di auto.

Nell'attesa dell'intervento dell'azienda di trasporti e dell'ausilio della Polizia locale i residenti delle palazzine confinanti sono scesi dalle loro abitazioni e hanno spostato le auto parcheggiate regolarmente a bordo strada per creare una corsia per far defluire il traffico.

La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 9 quando il CTM ha inviato un mezzo di soccorso per spostare il mezzo della linea 40 in panne.

