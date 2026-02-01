l’incidente
01 febbraio 2026 alle 17:20aggiornato il 01 febbraio 2026 alle 17:21
Auto fuori strada a Quartu, tre feriti in ospedaleImmediato l'arrivo di alcune ambulanze, un codice rosso per dinamica
Un'auto vola fuori strada sulla strada di Is Funtaneddas in territorio di Quartu e si capovolge: feriti i tre occupanti del mezzo.
Immediato l'arrivo di alcune ambulanze con i feriti accompagnati in ospedale, uno in codice rosso per dinamica.
Sul posto anche i vigili del fuoco per il recupero della macchina. I rilievi di legge vengono effettuati dai carabinieri.
Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre auto.
