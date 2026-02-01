Un'auto vola fuori strada sulla strada di Is Funtaneddas in territorio di Quartu e si capovolge: feriti i tre occupanti del mezzo.

Immediato l'arrivo di alcune ambulanze con i feriti accompagnati in ospedale, uno in codice rosso per dinamica.

Sul posto anche i vigili del fuoco per il recupero della macchina. I rilievi di legge vengono effettuati dai carabinieri.

Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre auto.

© Riproduzione riservata