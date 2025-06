Il potenziamento dell'ospedale di Muravera sarà al centro dei lavori del prossimo Consiglio comunale convocato per lunedì prossimo alle 16. Un tema attualissimo in una zona isolata come il Sarrabus e il Gerrei dove da anni si sollecita un presidio ospedaliero davvero funzionale.

Una presenza importante sul territorio dove tra l'altro in estate si riversano decine di migliaia di turisti e villeggianti. Nella stessa seduta, l'assemblea si occuperà del Rendiconto finanziario 2024, del Pai (Piano di assetto irogeologico), degli usi civici di terreni situati in località Piscina Rei e dell’acquisizione gratuita e l’accorpamento al demanio stradale comunale di strade o porzioni di esse, nonché relative pertinenze, da oltre vent’anni utilizzate ad uso pubblico.

