Oltre 200 capi di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati al mercato rionale di Pula dai finanzieri della Tenenza di Sarroch, nell’ambito di un’operazione coordinata dal Comando Provinciale di Cagliari.

Il controllo ha riguardato un banco che esponeva in vendita magliette, pantaloni e felpe con marchi di note griffe, risultati falsi a seguito degli accertamenti. Il venditore è stato denunciato. I capi – sebbene ben confezionati e con loghi riprodotti fedelmente – non avevano le etichette obbligatorie previste per i prodotti originali. Inoltre, il commerciante non è stato in grado di fornire alcuna documentazione d’acquisto: secondo le stime, la merce avrebbe potuto fruttare oltre 3mila euro una volta venduta.

Durante l’ispezione è emerso anche che l’uomo operava senza una regolare partita IVA e senza le autorizzazioni necessarie per il commercio ambulante.

