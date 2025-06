Tanto sole, colori e divertimento a piedi nudi sulla sabbia. Il torneo di beach soccer che si è svolto sulla spiaggia di Santa Margherita di Pula, è stato un successo. Per la categoria pulcini hanno partecipato al torneo Fcd Pula, Asd Cs Gigi Riva, Asd Pirri.

Per gli esordienti erano presenti la Fcd Pula, Asd Pirri, e Cagliari Calcio. Per il Torneo giovanile di beach soccer, categoria Under 15 Maschile, hanno partecipato Fcd Pula, Asd Pirri, Asd Sant'Elena Quartu, Asd GR11. Per la categoria Under 15, Fcd Pula, Asd Academy Campidano, Asd Cs Gigi Riva, Asd Pirri.

«Il beach soccer giovanile – spiega Lorenzo Cagli, coordinatore federale Sgs Sardegna – è un’esperienza unica per crescere e divertirsi sulla sabbia, imparando i valori dello sport e del gioco di squadra. Questo è l’intento dell’attività promossa dal Coordinamento Sgs Sardegna. Uno sport che aggrega, che “allunga la stagione” e propone nuove sfide anche nei mesi estivi, quando i campi in erba lasciano spazio alla voglia di libertà e movimento».

L'assessora allo Sport, Elisabetta Loi, si dice soddisfatta della riuscita della manifestazione: «Lo sport per noi non è solo un modo per divertirsi ma ha anche un importante valore educativo e inclusivo, per questo la nostra amministrazione è così impegnata a promuovere queste iniziative».

Il sindaco, Walter Cabasino, ricorda come con la rassegna “Pula dimensione Sport”, il Comune punti a completare l’offerta turistica del paese: «L’obiettivo è anche quello di garantire una ulteriore occasione per stare insieme e occuparci del benessere per le nostre cittadine e i nostri cittadini. Anche quest’anno abbiamo assicurato un pacchetto sempre più ricco per promuovere il nostro territorio non dimenticando la solidarietà».

