Il Comune di Settimo San Pietro punta alla istituzione della Comunità energetica (CER), coinvolgendo la cittadinanza, un'associazione di persone, aziende, o enti locali che si uniscono per produrre, condividere e consumare energia da fonti rinnovabili, come il solare o l'eolico. L'obiettivo principale è ridurre la dipendenza dai fornitori tradizionali, promuovere l'autosufficienza energetica e contribuire alla transizione verso un'economia più sostenibile. Il Comune hagià realizzato l'impianto fotovoltaico in quasi tutti gli uffici pubblici, comprese scuole, Municipio, impianti sportivi abbassando notevolmente la bolletta.

«Ora-dice il sindaco Gigi Puddu-vorremo coinvolgere i cittadini. Molti hanno già predisposto l'impianto solare a casa, tantissimi altri non ancora. Ma tutti, compresi quelli che non intendolo dotarsi dell'impianto, potranno far parte della Comunità energetica».

Per spiegare cosa è la Comunità emergetica, come funziona e quali sono i vantaggi, il Comune ha indetto una riunione pubblica che si terrà il 4 luglio alle 18,30 a Casa Dessì, con ingresso ovviamente aperto a tutti.

Come funziona? La Comunità energetica viene costituita legalmente come associazione o cooperativa. I membri installano impianti di produzione di energia rinnovabile, come pannelli fotovoltaici sul tetto di un edificio o pale eoliche, che possono essere condivisi da tutta la comunità. Può far parte della CER anche chi non possiede impianti di produzione di energia rinnovabile( i consumatori).L'energia prodotta viene utilizzata principalmente per soddisfare il fabbisogno energetico dei membri della comunità, con la possibilità di scambiare l'energia in eccesso attraverso la rete elettrica.

L'energia condivisa e autoconsumata beneficia di incentivi statali, erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che premiano l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni.

La partecipazione a una CER offre vantaggi economici, ambientali e sociali, tra cui la riduzione dei costi energetici, l'incremento dell'indipendenza energetica, la diminuzione dell'impatto ambientale e la promozione della cooperazione locale.

I VANTAGGI DELLA COMUNITÀ ENERGETICA ( CER).

- L'adesione alla comunità energetica rinnovabile è completamente gratuita.

- Per ogni kWh di energia condivisa, il GSE offre un contributo economico per un periodo di 20 anni.

- Genera e utilizza energia rinnovabile, contribuendo a diminuire le emissioni di CO2.

L'energia può essere condivisa. I produttori in una comunità energetica sono coloro che possiedono impianti fotovoltaici capaci di soddisfare il fabbisogno energetico dei membri della comunità. I soggetti consumatori di energia, invece, non possiedono impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia, ma si limitano a utilizzare quella generata dai produttori all'interno della comunità. Il prosumer nella Comunità Energetica Rinnovabile è sia produttore che consumatore di energia. Quando produce energia in eccesso, questa viene ceduta alla rete pubblica e condivisa virtualmente con gli altri membri della comunità, favorendo un sistema collaborativo e sostenibile.

