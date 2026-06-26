Incidente tra un bus del Ctm e un’auto ad Assemini, in zona via Rio Sa Murta. Sul posto è intervenuto un mezzo avanzato del 118.

Quattro persone le persone che hanno dovuto ricorrere ai soccorsi, ma solo due sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Rilievi in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dello scontro.

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