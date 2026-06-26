L’incidente
26 giugno 2026 alle 13:34aggiornato il 26 giugno 2026 alle 13:37
Assemini, scontro auto-bus: quattro persone ferite, due in ospedaleRilievi in corso per stabilire la dinamica dell’accaduto
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Incidente tra un bus del Ctm e un’auto ad Assemini, in zona via Rio Sa Murta. Sul posto è intervenuto un mezzo avanzato del 118.
Quattro persone le persone che hanno dovuto ricorrere ai soccorsi, ma solo due sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.
Rilievi in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dello scontro.
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