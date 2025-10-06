Un furto che colpisce al cuore della cultura sarda. Oggi intorno alle 20.30, ad Assemini in via Liguria, è stato rubato il furgone Iveco targato CA691118, storico mezzo che da anni ospita il Museo Itinerante dedicato ad Andrea Parodi, voce indimenticabile dei Tazenda e tra gli artisti più amati della musica sarda.

Il veicolo, riconoscibile per gli allestimenti esterni personalizzati e facilmente distinguibile dalle decorazioni artistiche legate al progetto museale, rappresenta non solo un mezzo di trasporto ma un vero e proprio scrigno culturale che custodisce memoria, immagini e strumenti legati all’eredità di Parodi.

La Fondazione Andrea Parodi, promotrice del museo itinerante, ha lanciato un appello urgente tramite i social: chiunque avesse visto il furgone circolare dopo l’orario del furto o fosse in possesso di informazioni utili è pregato di mettersi in contatto scrivendo all’indirizzo fondazione.andreaparodi@gmail.com o inviando segnalazioni in forma privata.

Il Museo Itinerante Andrea Parodi, negli anni, ha portato in giro per la Sardegna e per l’Italia la storia e le canzoni del cantautore cagliaritano, facendo conoscere soprattutto alle giovani generazioni il patrimonio artistico e culturale che ha lasciato. «La sparizione del mezzo assume un valore particolarmente doloroso, simbolico oltre che materiale», spiega lo staff della Fondazione.

Le forze dell’ordine sono state allertate e sono in corso le indagini per rintracciare il furgone.

