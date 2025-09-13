Un 69enne residente in paese è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della Stazione locale in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari – Sezione Penale.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto al divieto di avvicinamento a una donna di 60 anni, con l’applicazione del braccialetto elettronico, nell’ambito di un procedimento per atti persecutori.

Secondo quanto emerso, il provvedimento è scattato dopo che i militari hanno accertato reiterate violazioni da parte dell’indagato, che avrebbe continuato a tenere comportamenti persecutori nei confronti della persona offesa.

Dopo le formalità di rito, il 69enne è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari nella sua casa, come disposto dall’autorità giudiziaria.

