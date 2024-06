È il 64enne cagliaritano Antonio Nonnis la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7 in via delle Saline, lungo la SP 92, strada teatro già in passato di altri gravissimi scontri.

Grande appassionato di pesca subacquea, l’uomo viaggiava a bordo del suo scooter Suzuki in direzione di Pula, dove avrebbe dovuto recarsi per un’immersione. Ma a tre km da Assemini, nella zona di Macchiareddu vicino all’antica Casa Marini, il tragico impatto contro l’Opel Corsa guidata da una 27enne di Assemini che viaggiava nella direzione opposta e che avrebbe invaso la corsia su cui marciava lo scooter.

Nonnis è deceduto sul colpo, mentre la giovane è stata trasportata d'urgenza dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale "Brotzu", dove si trova attualmente sottoposta a cure mediche. Le sue condizioni non sono considerate critiche e non è in pericolo di vita.

I veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sottoposti a sequestro per permettere ulteriori indagini.

La salma è stata restituita ai familiari, come disposto dall'autorità giudiziaria competente.

Sul posto polizia locale e carabinieri, con la strada che è stata chiusa al traffico per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Code e disagi per gli automobilisti in transito.

