Una giornata da vivere in aperta campagna per dare il benvenuto alla primavera. Tutto è pronto per la Festa di Primavera promossa dalle sorelle Gioia, Giorgia e Francesca Di Virgilio con l’obiettivo di mettere insieme arte e natura, in un abbraccio tra verde, sole, legno e creatività. La manifestazione si terrà sabato 22 marzo nell’azienda La Terra dei Sogni, uno spazio immerso nel verde tra viti e uliveti messo a disposizione da Giampiero Di Virgilio in località Su Idihi. «Sarà una ricca giornata interamente dedicata all’arte e alla musica – dicono le organizzatrici –, verrà allestito un mercatino con le creazioni di artisti e artigiani e ci sarà un concerto dal vivo per allietare i presenti

L’iniziativa verrà ripetuta dopo il successo delle ultime due edizioni, quando nel suggestivo scenario delle campagne di Suelli si era tenuto il laboratorio di panificazione con lievito madre secondo i metodi tramandati dai tempi antichi in Sardegna. Quest’anno sono previste importanti novità. Questo il programma: alle 10 apertura dei mercatini, alle 11 laboratorio di ceramica per adulti, alle 12 bagno sonoro con Gianluigi Bandinu, alle 13 aperitivo esclusivo, alle 15 Jam Session musicale, alle 16 laboratorio di ceramiche per bambini, alle 17 Dj-set con Paolo Di Virgilio, alle 19 cerchio di chiusura intorno al fuoco.

