Un laboratorio di disegno e pittura per stimolare la creatività dei più piccoli. A Pula l’assessorato alle Politiche sociali e giovanili, in collaborazione con la cooperativa Passaparola, ha organizzato una serie di appuntamenti che permetterà ai bambini di divertirsi con l’arte della pittura e del disegno.

Il primo incontro si terrà mercoledì 9 agosto dalle 19 alle 22 in piazza Del Popolo. Il 19 agosto, alla stessa ora in piazza Giovanni Paolo II saranno invece i bambini della borgata di Santa Margherita a impugnare matite e pennelli.

Manuela Serra, assessora alle Politiche sociali e giovanili, rivela l’obiettivo del progetto: «Oggi, in un mondo in cui quasi tutto è legato all’uso di apparecchiature elettroniche, è fondamentale dare ai bambini e ai ragazzi la possibilità di compiere azioni che gli permettano di mantenere viva la loro manualità, fondamentale per la crescita che per lo sviluppo della curiosità. A quasi tutti i bambini piace disegnare, pertanto è semplice catturare la loro attenzione attraverso attività di pittura: riteniamo sia fondamentale fornirgli gli stimoli per alimentare creatività e fantasia».

© Riproduzione riservata