Domani venerdì 3 febbraio, alle 16, i carabinieri della Stazione di Armungia incontrano la popolazione nella sala consiliare del comune per fornire utili e precise indicazioni su come difendersi da raggiri e truffe.

Il fenomeno delle truffe, comprese quelle online, con varie tipologie e modalità, interessa tutte le fasce di età e coinvolge in particolare modo quella degli anziani. Sono invitati a partecipare tutti i cittadini.

Fra i temi affrontati vi saranno quelli relativi a particolari tecniche particolarmente in voga nel momento attuale, quali i cosiddetti phishing o spoofing. Da server situati prevalentemente nell'Europa dell'est provengono anche in Italia migliaia di SMS contenenti dei link e statisticamente, in questa sorta di “pesca a strascico”, una percentuale di persone ci casca e apre quel messaggino che afferma l'esistenza di problematiche in atto su conti correnti e carte di credito, inducendo in tal modo la vittima a inserire le proprie credenziali per risolvere il problema. Tali credenziali vengono quindi raccolte dai truffatori e utilizzate per svuotare il conto o fare acquisti all'insaputa della vittima.

Tra l'altro, laddove l'attacco informatico sia mirato, i truffatori riescono a riprodurre perfettamente la videata del sito internet della banca o ufficio postale, facendo anche risultare che quel messaggio provenga da un numero telefonico o da un account di posta elettronica perfettamente riconducibile a quelli utilizzati dall'istituto di credito. In un momento di stanchezza o di distrazione anche una persona accorta può cadere nel tranello ed è dunque necessario usare sempre molta prudenza nell'accedere a tali link.

I carabinieri della Provincia di Cagliari, Stazione per Stazione, sono impegnati in una campagna di informazione che coinvolge amministrazioni comunali, parrocchie e vari enti e associazioni, allo scopo di sensibilizzare sempre più i cittadini, in particolare quelli più anziani, in relazione all'esistenza di tranelli informatici di vario genere che quotidianamente producono danni economici rilevanti a numerose persone.

