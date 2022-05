Appena oggi una delegazione dell’amministrazione comunale di Burcei, guidata dal sindaco Simone Monni, ha incontrato l’assessore regionale alla Sanità Nieddu al quale sono state presentate le istanze in tema di Sanità nel paese che conta 3mila abitanti e ha un solo medico di famiglia dopo che il secondo è andato in pensione.

Sembra quasi una risposta quella affidata all’Ansa dalla Asl di Cagliari che dispone alcuni fondamentali interventi, sebbene parziali rispetto alle esigenze:

1. Da lunedì 23 maggio aprirà, nella sede dei Poliambulatori di Burcei, l'ambulatorio infermieristico, un nuovo servizio dedicato alla popolazione locale che offrirà consulenze di natura sanitaria soprattutto per pazienti fragili e/o con patologie croniche ed erogherà interventi come piccole medicazioni, trattamenti terapeutici intramuscolari ed endovenosi, rilevazione dei parametri vitali, controlli glicemici, rimozione dei punti di sutura, somministrazione di farmaci.

2. Nell'ambulatorio sarà presente personale altamente qualificato in grado di fornire consigli pratici e utili all'aderenza terapeutica, al corretto utilizzo dei farmaci e alla gestione dei dispositivi e presidi medici. Il team è composto da due infermieri.

3. Il progetto nasce grazie alla collaborazione del Servizio delle professioni sanitarie della ASL di Cagliari e il Distretto di Quartu-Parteolla.

GLI ORARI - L'ambulatorio sarà aperto il lunedì e il mercoledì dalle ore 8 alle 13 e il venerdì dalle 11 alle 13.

Il venerdì mattina sarà anche garantita l'attività di prelievo del sangue dalle 8 alle 11. Nel pomeriggio, il servizio sarà aperto il martedì e il giovedì con orario 14 - 20.

IL DIRETTORE ASL – "Siamo molto contenti di offrire un servizio di questo genere a Burcei per soddisfare i bisogni di salute dei cittadini - afferma il direttore generale della ASL di Cagliari Marcello Tidore -. Non è facile trovare professionisti e sanitari disposti a lavorare nei piccoli comuni e nelle periferie. Con il Direttore del Distretto di Quartu Ugo Storelli stiamo studiando formule organizzative per rendere più appetibile l'attività anche nei piccoli comuni. Questo passo rappresenta un primo traguardo, per il quale ringraziamo il Sindaco di Burcei e tutta la popolazione per la comprensione".

La comprensione c’è stata e ci sarà; si spera che questo sia un primo passo e il successivo non si faccia attendere e i disagi possano restare solo un ricordo per la popolazione.

(Unoneonline)

© Riproduzione riservata