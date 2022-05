Gli amministratori comunali di Burcei sono stati ricevuti questa mattina dall'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu. “Abbiamo rimarcato fortemente – ha detto il sindaco Simone Monni – la necessità di porre rimedio, in breve tempo, all’emergenza sanitaria in corso a Burcei a causa della mancata sostituzione del medico di base, andato in pensione alla fine dello scorso anno. All'assessore abbiamo consegnato un documento redatto dal comitato di cittadini burceresi che richiede la soluzione di questo problema. Lo stesso documento è stato accompagnato dalla raccolta di circa 900 firme di nostri concittadini”.

Alla Regione, si è parlato del servizio di trasporto per i disabili presso i centri di riabilitazione nei comuni dell’hinterland di Cagliari. Ma anche dei disservizi di natura tecnica e operativa del poliambulatorio di Via Torino. “Abbiamo sollecitato – ha fatto sapere il sindaco - l'accelerazione della pratica di acquisizione dell’immobile fatiscente adiacente al poliambulatorio, ai fini di poter continuare l’iter per la progettazione e programmare la realizzazione del nuovo polo unico scolastico, tramite il bando Regionale ‘Iscola’”.





