Gestire la propria identità digitale, navigare in rete e accedere all’anagrafe: sono alcune delle attività che i cittadini di Mandas potranno svolgere nel Punto di facilitazione digitale allestito all’interno del Palazzo municipale, in via Cagliari. «Abbiamo attivato un progetto per la nascita di un supporto concreto in grado di promuovere la cittadinanza digitale attiva e incentivare l'uso dei servizi online, facilitando il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione grazie al supporto di un facilitatore digitale», spiega il sindaco Umberto Oppus.

I punti di facilitazione sono luoghi di supporto ai cittadini nell’utilizzo del digitale in senso ampio, e in particolare per usufruire agevolmente di alcuni servizi fondamentali, soprattutto in campo sanitario, ma anche per la mobilità e la cultura.

Il progetto, finanziato con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e dalle misure del Dipartimento per la Transizione Digitale (Dtd), punta ad offrire un supporto concreto per la transizione digitale dei servizi ai cittadini. L’obiettivo è aiutare le fasce di popolazione che hanno poca dimestichezza all’uso dei dispositivi digitali e nella gestione delle pratiche amministrative ormai digitalizzate. Il Punto di facilitazione digitale sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il lunedì e il mercoledì anche il pomeriggio dalle 16 alle 18.

