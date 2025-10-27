Cento anni e una lucidità da far invidia a chi di anni ne ha la metà o poco più. Angelina Mucelli, nata a Muravera il 24 ottobre 1925, è stata festeggiata a Parma (dove risiede dal 1967) dai suoi tre figli e dai tanti nipoti e pronipoti.

Nel 1952 sposò Ugo Pisano, anche lui di Muravera, brigadiere del Corpo degli Agenti di Custodia. Con lui affrontò le strade dell’Italia del Dopoguerra, prima ad Alghero e poi, dal 1967, appunto, a Parma, dove il marito divenne maresciallo e comandante della sezione giudiziaria del carcere. In quella città Angelina costruì una nuova casa ma non smise mai di sentirsi muraverese.

Era, ed è rimasta, il punto di riferimento per fratelli, nipoti e pronipoti sparsi tra Sardegna, Piemonte e persino Svezia. Ancora oggi frequenta un centro diurno per anziani. Legge, disegna, anima le giornate altrui. La sua casa, dicono tutti, è sempre stata “un porto sicuro”: porte aperte, tavola pronta, e parole buone per ogni male.

Non stupisce allora che per festeggiare i suoi cento anni siano arrivati in tanti: diciotto tra nipoti e pronipoti dalla Sardegna, sette da Ivrea e due perfino dalla lontana Svezia. Tutti per dirle grazie. E Muravera, il paese che non ha mai smesso di amare e visitare ogni estate, ha voluto stringerla in un abbraccio simbolico: il sindaco Salvatore Piu, a nome dell’amministrazione comunale, le ha consegnato una targa commemorativa.

