La rete di solidarietà sociale Ad Adiuvandum in campo oggi a Vallermosa per sostenere l’attività di vaccinazione prevista nel piano dell’Ats. Nella palestra comunale è operativo l’hub per la somministrazione di 360 dosi di Moderna ad over 80, pazienti fragili e cargiver.

L’iniziativa coinvolgerà nelle prossime settimane, sempre nello stesso hub, i cittadini che risiedono nei comuni di Siliqua, Decimoputzu e Villaspeciosa. Con Ad Adiuvandum ci sono l’esercito, il Rotary Club Cagliari (Distretto 2080), gli uffici comunali, i medici di famiglia, la Protezione civile di Siliqua, la compagnia barracellare e l’associazione VsVs di Vallermosa.

La rete di solidarietà sociale è nata nel mese di giugno del 2020 dal patto stipulato da ministero della Difesa, Regione, Gruppo editoriale “L’Unione Sarda” e associazioni “Sardegna Uniti contro il covid” e “Sarda Bellezza”. L’attività a sostegno della campagna di vaccinazione è il frutto dell’accordo sottoscritto con l’assessorato regionale della Sanità che ha sancito il coinvolgimento di Ad Adiuvandum nel piano per le immunizzazioni attuato dall'Ats.

Il momento dell'arrivo delle dosi del vaccino di Moderna nella Palestra comunale di Vallermosa:

