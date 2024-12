L'allerta per il momento è arancione (IL BOLLETTINO). Ma nella giornata di giovedì 12 dicembre, dice la Protezione civile, potrebbe diventare rossa.

Da qui la decisione del sindaco metropolitano Massimo Zedda di chiudere per domani, giovedì, tutte le scuole di ogni ordine e grado della Città metropolitana. Le amministrazioni di Quartu, Selargius e Villa San Pietro hanno però deciso di lasciare aperti gli istituti. In corso una riunione per trovare una soluzione condivisa.

La comunicazione della chiusura è arrivata dallo stesso Zedda nel pomeriggio durante l'apertura dei lavori del Consiglio comunale di Cagliari. Nel frattempo, i sindaci dei Comuni dell'area metropolitana che aderiscono alla chiusura stanno firmando le ordinanze, ognuno per il proprio territorio. Ancora da decidere se chiuderà anche l'università, per questo Zedda è in attesa di parlare con il rettore Francesco Mola, ma è verosimile che giovedì ci sarà anche lo stop a tutte le attività dell'ateneo.

Per quanto riguarda parchi, uffici pubblici e cimiteri, la decisione è rinviata alla tarda serata di oggi dopo che Zedda avrà riunito il Coc, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, dove ci sono, tra gli altri, la Protezione civile e la Croce Rossa, che decideranno aree e zone di possibile pericolo e garantire il coordinamento di eventuali servizi di assistenza. E quindi, se chiuderanno anche gli uffici, i parchi e i cimiteri. «La priorità in questo momento sono le scuole - dice Zedda – dopo il Coc valuteremo il resto».

© Riproduzione riservata