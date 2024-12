Allerta maltempo in Sardegna per l’arrivo di forti piogge e temporali: la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse valido fino alla tarda serata di giovedì 12 dicembre.

«A partire dalle prime ore del mattino e almeno fino a tarda serata, sulla Sardegna meridionale e orientale si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, con cumulati prevalentemente moderati, ma si segnala la possibilità di rovesci o temporali localmente di forte intensità sulle medesime aree, con cumulati fino a molto elevati». Tali fenomeni, aggiunge il bollettini, saranno meno probabili sul settore nord-orientale dell’Isola.

Nel Cagliaritano, in particolare, l'allerta sarà arancione (criticità moderata) fino alle ore 18 e gialla (criticità ordinaria) dalle 18 alla mezzanotte. Viste le previsioni, il Comune di Cagliari invita dunque «le cittadine e i cittadini a prestare la massima prudenza, con particolare riguardo per il territorio della Municipalità di Pirri, zona soggetta a fenomeni di allagamento».

A causa delle forti piogge in arrivo, il servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari ha inoltre reso noto l'elenco delle vie di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri, Ampere. «Le automobili parcheggiate in queste aree – avvisa il Comune – potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti».

