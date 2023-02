La spiaggia del Poetto si è ristretta di 20 metri rispetto agli anni Settanta. Il Margine Rosso, invece, fa registrare un ampliamento dell’arenile. Altri punti critici sono a Kal'e Moru, Flumini e Capitana: in quest’ultima località la lingua di sabbia è ormai scomparsa.

È quanto emerge dallo studio sul fenomeno dell'erosione costiera a Quartu presentato oggi in Municipio. Un’analisi voluta dal Comune e svolta dalla società Kibernetes con strumenti satellitari.

I dati non sono ancora definitivi: il dossier completo sarà consegnato in via Eligio Porcu solo a ottobre. Ma le criticità principali sono già emerse.

«Riguardano diversi punti dei 26 chilometri della litorale quartese», spiega il vicesindaco Tore Sanna, «le maggiori riguardano le zone dove si è costruito di più vicino al mare, quella del porto di Capitana e quella di Kal’e Moru. Saranno necessari interventi specifici per cercare di contrastare il fenomeno».

Ancora non è stato stabilito che tipo di progettazione verrà messa in atto: «Serviranno ulteriori studi», aggiunge Sanna, «ma abbiamo acquisito dati indispensabili per la redazione del Piano di utilizzo dei litorali».

