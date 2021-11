Decine di interventi dei vigili del fuoco di Cagliari nel capoluogo e nell’hinterland a causa della nuova ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna.

Le squadre del 115 sono entrate in azione per mettere in sicurezza cornicioni pericolanti e abitazioni attività dove si sono verificati allagamenti e infiltrazioni d’acqua.

Effettuate anche diverse verifiche di stabilità e sopralluoghi tecnici dopo le numerose richieste pervenute in queste ore alla centrale operativa.

Super-lavoro che prosegue sia a Cagliari che nell’hinterland a causa delle piogge insistenti.

