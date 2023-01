È andato al corpo della Polizia locale l’attestato di riconoscenza e merito “Su Ninnieddu” assegnato dal Centro culturale Campidanu per quanto fatto nel 2022.

A ritirarlo nella sala degli affreschi dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari, il vice comandante Antonello Angioni e alcuni agenti che hanno ricevuto la targa dal presidente dell’associazione Campidanu Luigi Ibba.

Ad accompagnare la premiazione la musica della polifonica quartese diretta dal maestro Luigi Pancrazio Delogu. «Crediamo che assegnare un riconoscimento alla nostra Polizia locale sia doveroso», spiega Susy Monni del Centro culturale Campidanu, «per la professionalità e dedizione».

«Siamo lieti di ricevere questo riconoscimento», dice Angioni, «in quanto il Corpo è stato poco abituato a questo genere di cose, se si fa eccezione all’encomio ricevuto in consiglio comunale per il servizio svolto in pandemia, o per singoli complimenti ad esempio da parte della Procura. Questo premio ci fa ancora più piacere perché arriva da un’associazione che alla fine rappresenta tutte le associazioni culturali che noi supportiamo con la nostra presenza in occasione di iniziative varie».

