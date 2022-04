Era alla guida della propria auto con un tasso alcolico pari a sei volte il consentito. A finire nei guai un un sessantenne residente a Olbia, denunciato dai carabinieri.

L’uomo, che dovrà rispondere per guida in stato di ebbrezza alcolica, è stato fermato a San Vito, sulla strada statale 387. Sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato essere positivo con valori altissimi, 2,78 grammi per litro alla prima prova e 2,98 alla seconda,dunque circa sei volte il valore massimo consentito.

La patente di guida gli è stata ritirata ed il veicolo non è stato sottoposto a sequestro, in quanto appartenente ad altra persona.

Le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata