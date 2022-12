È filata via liscia la prima notte di lavori sul tratto quartese della 554 da Margine Rosso fino a Pitz'e Serra.

La scelta di chiudere la strada dalle 22 alle 6 del mattino per consentire la sistemazione del sovrappasso all’altezza di via Biora si è rivelata vincente: poche auto, niente code e automobilisti pressoché disciplinati che hanno seguito senza batter ciglio i percorsi alternativi.

Tutto merito, bisogna dirlo, di un’organizzazione impeccabile. Già nei giorni precedenti l’intervento sono stati sistemati degli enormi cartelli gialli, visibili da lontano, che indicano la prossimità dell’interruzione e i percorsi alternativi.

Sono in tutto 14: due nel tragitto per chi arriva da Pitz’e Serra, due da Villasimius, due da via Fiume e due per chi arriva dall’altro tratto della 554. E ancora due a Pitz’e Serra scendendo dai licei, altri due sempre a Pitz’e Serra arrivando da via Germania, due in via Italia e due per chi arriva da Quartucciu. Sono sistemati, a coppie, uno a 350 metri dal cantiere e uno a 100 metri.

I lavori dovrebbero proseguire fino a sabato, ma potrebbero terminare prima. E anche i lavori sulla passerella sopraelevata, nonostante la pioggia, sono già a buon punto. A portarli avanti è una task force di operai che opera con attrezzatura all’avanguardia e con fari in grado di illuminare a giorno l’area dell’intervento. Hanno già cominciato a cambiare le parti in ferro del parapetto per mettere in sicurezza il sovrappasso.

