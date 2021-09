Un 22enne di Serri è stato denunciato per lesioni gravi dopo essersi reso protagonista di un’aggressione ai danni di un 37enne in un bar di Mandas.

Dalle testimonianze raccolte e dalla documentazione sanitaria depositata dalla vittima dell’aggressione è infatti stato accertato che il 22enne, mentre si trovava all'interno del bar situato in via Cagliari, ha colpito per futili motivi con un violento pugno al volto il 37enne procurandogli la caduta di alcuni denti ed un grave trauma per altri, per i quali è stata eseguita successivamente l'estrazione.

Il grave danno subito, senza alcuna giustificazione, ha indotto la vittima alla querela e i carabinieri ad informare dei fatti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata