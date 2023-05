Da dieci a venti minuti gratis: importante novità per chi parcheggia all’aeroporto di Cagliari Elmas, magari per attendere un parente o un amico in arrivo dall’estero o dalla penisola.

Il tempo a disposizione per parcheggiare al terminal P3 senza dover pagare il ticket è stato raddoppiato. Una scelta che troverà il favore dei tanti che, come ormai abitudine, scelgono di non entrare in aeroporto per attendere, affollando di fatto la strada.

Cambia anche la tariffa per la prima ora, che si differenzierà da quelle successive: sarà sufficiente un euro. Dalla seconda in poi, il costo rimarrà di tre euro ogni sessanta minuti, sino ad un massimo di 18 euro giornalieri. Raggiunto il tetto, il conteggio si arresterà per ripartire la mattina seguente.

(Unioneonline/L.Ne.)

