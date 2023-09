Gremita la chiesa di San Pietro, ad Assemini, per l'ultimo saluto ad Alessandro Sanna, uno dei quattro ragazzi morti nell’incidente di viale Marconi.

Non solo la comunità asseminese: in tanti hanno voluto essere presenti anche da Decimomannu, dove il padre di Alessandro lavora e dove la giovane vittima e suo fratello Umberto hanno frequentato per qualche anno la scuola.

E poi da Elmas, i compagni della squadra di calcio, la Frassinetti e i tanti amici con cui, nella sua brevissima vita, socievole e positivo com'era aveva legato.

Alessandro è arrivato seguito da un lungo corteo di moto e motorini ad accoglierlo dentro la chiesa tanti palloncini bianchi.

A Cagliari, in contemporanea, il funerale di Najibe Zaher, un’altra delle vittime del terribile schianto.

