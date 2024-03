Palloncini bianchi, applausi e tanta commozione questo pomeriggio per l’ultimo saluto ad Alessio Norman Cireddu, il ragazzo di Villasimius di 28 anni morto nella notte tra il 9 e il 10 marzo in seguito ad un incidente con lo scooter. Alessio era un ragazzo d’oro «e ci ha dato tanto amore - ha sottolineato il parroco don Gianni Soro – dobbiamo dirgli grazie per il tempo che ci ha concesso di trascorrere assieme a lui».

Alessio stava rientrando a casa in scooter quando è finito fuori strada nella notte tra il 9 e il 10 marzo. Difficile capire cosa possa essere successo: un colpo di sonno, un animale che attraversa, una distrazione fatale.

Tre in poco più di un anno le giovani vite spezzate a Villasimius per un incidente in moto.

© Riproduzione riservata